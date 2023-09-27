Земли РЖД в Ленобласти выставили на продажу за 668 млн рублей

ОАО "РЖД" продает земельный участок площадью 44,6 га в Ленинском в Ленинградской области рядом с Репино, об этом 27 сентября пишет "Деловой Петербург".

Торги запланированы на 30 ноября. Начальная цена составляет 668 млн рублей. Участок земли покрыт двойным лесом и, как сообщили в РЖД, подходит под дачное строительство. Недалеко находится СНТ "Спутник".

В 2007 году участок оказался в собственности АО "Желдорипотека", которое занималось строительством жилья для сотрудников РЖД. В Ленинском должен был быть малоэтажный жилой комплекс, но в 2009 было объявлено о продаже участка, а в 2014 он перешел в собственность РЖД.

Фото: ЗАКС.ру