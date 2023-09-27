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Новости 18:20

ЗакС позволит Смольному самостоятельно контролировать ход капитального ремонта

фото ЗакС политика ЗакС позволит Смольному самостоятельно контролировать ход капитального ремонта

Петербургский парламент 27 сентября принял в первом чтении законопроект, позволяющий правительству города самостоятельно определять перечень работ, проводимых в рамках капитального ремонта. От него будет зависеть размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Законопроект подготовлен губернатором Петербурга. Его представитель в Заксобрании Константин Сухенко заявил депутатам, что обсуждаемый документ носит технический характер. Многие парламентарии выступили против инициативы. В частности, фракция "Справедливая Россия - За правду" не стала голосовать в поддержку законопроекта. Против документа выступила и фракция "Яблоко". 

- Речь идет о работах, которые проводятся за деньги граждан, между прочим, и направлены на обеспечение надлежащего состояния их домов. Перечень того, что должно делаться за эти деньги - вещь очень важная, потому что, читая этот перечень, гражданин понимает, что, собственно, ему обязаны сделать, и если этого не сделали - то можно настаивать на соблюдении своих прав, - высказался "яблочник" Борис Вишневский

В поддержку законопроекта выступил единоросс Александр Ходосок, который заявил, что документ позволит Смольному уточнять подвиды проводимых работ - сейчас, по его мнению, чтобы перечислить все строительные нюансы, парламенту  потребуется дополнительный штат специалистов. 

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что основные работы в рамках капремонта перед началом осеннего сезона закончены.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Сухенко Константин Эдуардович
Ходосок Александр Владимирович 




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