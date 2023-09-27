Суд Москвы вновь приговорил Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы

Тверской суд Москвы повторно приговорил художника Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы по статье о хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст.213 УК РФ), об этом 27 сентября пишет ОВД-инфо*.

В 2022 году Тверской суд Москвы уже приговаривал художника к пяти годам колонии общего режима, однако дело направили в прокуратуру на дорасследование.

На заседании 27 сентября выступила прокурор, которая заявила, что вина Крисевича полностью доказана.

Напомним, что в 2021 году акциониста Крисевича задержали после перформанса с выстрелами на Красной площади.

*Минюст внес ОВД-инфо в список иноагентов

Фото: Ника Самусик