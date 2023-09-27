На Крестовском острове с 1 октября заработает зона платной парковки

С 1 октября в Петроградском районе Петербурга расширится зона платной парковки до Крестовского острова, об этом сообщили 27 сентября в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

На данный момент дорожные службы заканчивают последние приготовления. Всего в зону платной парковки на Крестовском острове войдут 29 улиц, на которых будет обустроено 1 513 мест. Для инвалидов будет выделено 160 машиномест.

На территории парковки уже установили 900 дорожных знаков и 85 информационных табличек. К 30 сентября установят и подключат 20 паркоматов.

Введение платной парковки на Крестовском острове станет завершающим этапом в расширении платной зоны в Петроградском районе.

Фото: ЗАКС.ру