В Петербурге представили концепцию развития Музея обороны и блокады Ленинграда

В Музее обороны и блокады Ленинграда состоялась презентация концепции развития, которая была разработана по поручению президента России Владимира Путина, об этом 28 сентября пишет вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

В рамках новой концепции площадь музея будет расширена. В историческом комплексе разместятся постоянные экспозиции и временные выставки, фондохранилище и реставрационный блок, библиотека, институт истории обороны и блокады Ленинграда, образовательный центр, молодежный медиацентр и театральная площадка.

Направление музея будет сфокусировано на научно-просветительской работе. Сам Соляной городок обретет исторический вид.

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского