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Новости 14:20

В Красногвардейском районе благоустроят территорию на улице Коммуны за 105 млн рублей

фото ЗакС политика В Красногвардейском районе благоустроят территорию на улице Коммуны за 105 млн рублей

Администрация Красногвардейского района Петербурга выбрала подрядчика, который займется благоустройством территории ГБПОУ "Училище олимпийского резерва № 2" на улице Коммуны, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт госзакупок.

Власти района подпишут контракт с ООО "Кинетик Спорт" стоимостью 105 млн рублей. Теперь компании нужно будет выполнить ремонт покрытий, заменить бортовые камни и сделать водоотводные лотки. Кроме этого, "Кинетик Спорт" должна будет озеленить территорию и установить спортивное оборудование.

Работы должны быть закончены до конца июля 2024 года. 

Фото: ЗАКС.ру


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