В Красногвардейском районе благоустроят территорию на улице Коммуны за 105 млн рублей

Администрация Красногвардейского района Петербурга выбрала подрядчика, который займется благоустройством территории ГБПОУ "Училище олимпийского резерва № 2" на улице Коммуны, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт госзакупок.

Власти района подпишут контракт с ООО "Кинетик Спорт" стоимостью 105 млн рублей. Теперь компании нужно будет выполнить ремонт покрытий, заменить бортовые камни и сделать водоотводные лотки. Кроме этого, "Кинетик Спорт" должна будет озеленить территорию и установить спортивное оборудование.

Работы должны быть закончены до конца июля 2024 года.

Фото: ЗАКС.ру