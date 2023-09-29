Путин предложил денонсировать конвенцию о защите национальных меньшинств

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о денонсации рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ выложен в электронной базе парламента 29 сентября.

"Денонсировать рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", — гласит текст законопроекта.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в сентябре 2022 года комитет министров Совета Европы "существенно ограничил" полномочия российского представителя в консультативном комитете. Также Россию лишили возможности участвовать в выработке решений и "отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом". В связи с этим Путин считает нужным денонсировать подписанную Россией конвенцию.

В конце февраля Путин подписал закон о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В мае Россия вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), полностью процесс должен будет завершиться к 7 ноября.

Фото: Kremlin.ru