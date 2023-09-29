В Енакиево ракета разрушила гостиницу, где проживали строители из Ленобласти

В результате попадания ракеты при обстреле Енакиево в ДНР оказалась разрушена гостиница, рассказал 29 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, в здании проживали строители, прибывшие из региона для восстановления города.

"Если думали так испортить День воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии, знайте, что строить и ремонтировать города будем еще старательней и быстрее", — отреагировал Дрозденко в своем Telegram-канале на произошедшее.

По утверждению главы региона, в результате инцидента никто не погиб.

В прошлом году Ленобласть взяла шефство над Енакиево. В рамках помощи донецкому городу туда поставлялись трамваи, предоставленные петербургским Горэлектротрансом, различная оргтехника, а также спортивный инвентарь. Среди прочего специалисты из Ленобласти помогали местным коллегам с организацией сдачи нормативов ГТО.

Фото: Telegram-канал "Александр ДроZденко"