Минувший сентябрь оказался самым теплым в Петербурге

Прошедший сентябрь стал в Петербурге самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, температура в минувшем месяце оказалась даже выше, чем в августе в некоторые годы.

"Сентябрь в Санкт-Петербурге стал настолько теплым, что перекрыл среднюю температуру августа в отдельные годы, такие как 2012 и 2008, а в длинном ряде лет август был всего на несколько десятых градуса теплее нынешнего сентября", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Средняя температура воздуха в сентябре составила в Северной столице 16,4 градуса по Цельсию. Это на 1,5 градуса перекрыло предыдущий рекорд, установленный в 1938 году.

Особый вклад в установление погодного рекорда внесла последняя декада сентября. Ее средняя температура составила 16,8 градуса, превысив показатели 2020 года сразу на 1,6 градуса.

В течение сентября в Петербурге пролилось 109 % от месячной нормы осадков, при этом только 12 дней были дождливыми. При этом 14 сентября выпало 17 мм осадков, а дождь 24 сентября оказался рекордным для этого дня — тогда выпало 24,8 мм осадков. Также минувший месяц стал одним из самых солнечных сентябрей — небесное светило наблюдалось суммарно 174 часа.

Фото: ЗАКС.Ру