Фигуранты дела о краже выкопали розы проекта "Остров роз" на 60 тысяч рублей

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинение в отношении 49-летней жительницы Свердловской области и 35-летнего петербуржца за украденные розы, посаженные в городе в рамках проекта "Остров роз", об этом 3 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Фигуранты выступают в роли обвиняемых по статье о краже группой лиц с причинением значительного ущерба (пп. "а, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемые решили украсть высаженные горожанами в Адмиралтейском районе розы. Фигуранты приезжали на Матисов переулок и на набережную реки Пряжки в июле 2023 года по ночам, где и крали цветы. Всего соучастники выкопали 75 кустов, нанеся ущерб более 60 тысяч рублей.

По словам обвиняемой, она продает букеты цветов и, чтобы сэкономить, решила их сорвать, а чтобы их донести, попросила соучастника помочь.

Дело направлено в Октябрьский районный суд.

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