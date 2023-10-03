Экс-редактору Первого канала Овсянниковой запросили 9,5 лет колонии

Гособвинение ходатайствовало в прениях по делу бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой назначить ей 9,5 лет колонии общего режима, сообщила 3 октября "Медиазона"*. Процесс о распространении фейков про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) разворачивается в Басманном районном суде Москвы.

Помимо лишения свободы Овсянниковой, обвинение также попросило запретить администрирование сайтов и соцсетей в течение пяти лет.

Суд зарегистрировал дело в отношении Овсянниковой в конце августа. Само дело касается проведенного ей 15 июля прошлого года одиночного пикета в Москве. На плакате в ее руках можно было прочесть текст с критикой СВО.

Дело рассматривается в заочном режиме, поскольку Овсянникова бежала из-под домашнего ареста в октябре 2022 года. Сейчас она находится за рубежом.

Овсянникова стала известна после появления в марте 2022 года с пацифистским плакатом в прямом эфире Первого канала. Акцию она устроила непосредственно за спиной ведущей Екатерины Андреевой.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Марина Овсянникова/ Marina Ovsyannikova"