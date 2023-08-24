Дело экс-редактора Первого канала Овсянниковой дошло до суда

Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) в отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, обратила внимание "Медиазона"*. Дата начала процесса пока неизвестна, следует из картотеки суда.

Дело в отношении Овсянниковой завели из-за проведенного ей 15 июля 2022 года одиночного пикета в Москве. В Следственном комитете посчитали содержание плаката, который она держала в руках, распространением недостоверной информации о Вооруженных силах и возбудили уголовное дело. Обыск в ее жилье в рамках начавшегося разбирательства провели спустя почти месяц после пикета.

Суд определил Овсянникову под домашний арест, откуда она в октябре бежала за границу вместе с дочерью. Сейчас она находится вне пределов России, из-за чего процесс над ней пройдет в заочном режиме.

Овсянникова стала известна после того, как вышла с пацифистским плакатом в прямой эфир Первого канала в марте 2022 года.

Ранее в четверг суд в Москве заочно приговорил политика Максима Каца* к восьми годам заключения по делу о распространении фейков про армию.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Марина Овсянникова/ Marina Ovsyannikova"