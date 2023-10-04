В Приморье суд отменил решение об исключении журналиста из перечня иноагентов

Приморский краевой суд отменил 4 октября решение нижестоящей инстанции об исключении местного журналиста Даниила Губарева* из списка иностранных агентов. Дело примечательно тем, что журналист стал первым физлицом, сумевшим добиться исключения из соответствующего реестра.

Заседание было частично закрыто в связи с рассмотрением пакета документов с грифом "Для служебного пользования", рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

"Апелляционная жалоба административного ответчика — удовлетворена, решение Советского районного суда от 18.07.2023 отменено, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении требований, заявленных в административном иске", — проинформировала пресс-служба о вынесенном решении.

Губарев* был включен в реестр иноагентов в марте 2023 года. Журналист обжаловал внесение в список. В июле Советский суд Владивостока согласился с доводами его защиты и постановил отменить это решение Минюста. В ответ чиновники ведомства подали апелляцию.

В 2022 году исключения из списка НКО-иноагентов удалось добиться фонду "Гуманитарное действие"**. Спустя несколько месяцев после этого Третий кассационный суд в Петербурге счел это решение незаконным и постановил вернуть организацию в перечень.

*Минюст внес Даниила Губарева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Гуманитарное действие" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру