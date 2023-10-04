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Муниципал 19:36

Экс-мундеп Виталий Боварь* оспорит статус иноагета

фото ЗакС политика Экс-мундеп Виталий Боварь* оспорит статус иноагета

Всеволожский городской суд Ленинградской области 3 октября зарегистрировал иск бывшего муниципального депутата МО "Владимирский округ" Виталия Боваря* к Министерству юстиций. Он намерен добиться исключения из реестра иностранных агентов. Дата судебного заседания пока не назначена. 

Напомним, Минюст признал Боваря* иностранным агентом в июне 2023 года

Ранее муниципальный совет МО "Владимирский округ" досрочно прекратил полномочия Виталия Боваря* из-за якобы не сданной декларации о доходах и имуществе за 2022 год. Бывший муниципал не согласился с таким решением и обратился в суд. С сентября 2022 года оппозиционер находится за границей

 

 *Минюст включил Виталия Боваря в реестр иностранных агентов 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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