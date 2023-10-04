Экс-мундеп Виталий Боварь* оспорит статус иноагета

Всеволожский городской суд Ленинградской области 3 октября зарегистрировал иск бывшего муниципального депутата МО "Владимирский округ" Виталия Боваря* к Министерству юстиций. Он намерен добиться исключения из реестра иностранных агентов. Дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, Минюст признал Боваря* иностранным агентом в июне 2023 года.

Ранее муниципальный совет МО "Владимирский округ" досрочно прекратил полномочия Виталия Боваря* из-за якобы не сданной декларации о доходах и имуществе за 2022 год. Бывший муниципал не согласился с таким решением и обратился в суд. С сентября 2022 года оппозиционер находится за границей.

*Минюст включил Виталия Боваря в реестр иностранных агентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру