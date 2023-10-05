ВС запретил считать доказательством вины отказ разблокировать смартфон

Верховный суд посчитал недопустимым считать доказательством вины отказ обвиняемого предоставлять следствию доступ к своим смартфонам, сообщил 5 октября ТАСС со ссылкой на кассационное определение ВС. Основанием для этого стало рассмотрение дела волгоградца Романа Касенкова, приговоренного по делу о попытке сбыта наркотического вещества в особо крупном размере.

В 2020 году Касенков был осужден на 10 лет лишения свободы, одним из косвенных свидетельств вины суды сочли его отказ назвать следователям пароли от своих гаджетов. В свою очередь, ВС посчитал подобное нарушением положений Конституции, гласящих, что каждый имеет право защищать себя любыми не запрещенными законом способами (ч. 2 ст. 45) и что никто не обязан свидетельствовать против себя (ст. 51).

"Избранный Касенковым Р. А. способ защиты от предъявленного ему обвинения суды учли в качестве обстоятельства, подтверждающего его виновность, что недопустимо", — говорится в определении ВС.

Решением ВС приговор волгоградцу переквалифицирован на приобретение либо хранение наркотических веществ в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), наказание уменьшено до трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

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