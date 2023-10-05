Путин повысил зарплаты судей

Президент Владимир Путин подписал указ о повышении должностных окладов российских судей. Документ опубликован 5 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с начала месяца на 5,5 % увеличились должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей в регионах.

"Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2023 года", — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ об индексации на 5,5 % зарплаты госслужащих. Речь идет, в том числе, о зарплатах самого президента, а вместе с ним премьер-министра Михаила Мишустина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

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