Четверть миллиона россиян стали банкротами с начала года

Более одного миллиона человек были признаны несостоятельными должниками за время существования института судебного банкротства с октября 2015 по сентябрь 2023 года, сообщил 6 октября РБК со ссылкой на статистику "Федресурса". Четверть из них стали банкротами в 2023 году.

Согласно представленным данным, с начала года процедуру банкротства прошли 249,9 тысячи россиян. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество таких процедур выросло на 28,8 %.

В то же время темпы прироста количества персональных банкротств в России с каждым годом снижаются. Так, если в 2020 году их количество выросло на 72,6 %, то в 2021 году — уже на 62 %, а в 2022 году прирост составил 44,2 %.

В ближайшие год-два прирост количества заявлений о банкротстве будет держаться на уровне 30 %, полагает опрошенный изданием эксперт проекта "За права заемщиков" Народного фронта Михаил Алексеев. Свой прогноз он строит на основании "непростой финансово-экономической ситуации, роста уровня закредитованности в целом и количества заемщиков с уровнем долговой нагрузки свыше 80 % в частности".

Фото: ЗАКС.Ру