В Петербурге открыли дополнительные 100 коек для инфекционных больных

В петербургской больнице Святого Георгия открыли 100 коек для лечения инфекционных пациентов, сообщили в комитете по здравоохранению. Увеличение коечного фонда объяснили необходимостью создания резервных мощностей.

"В корпусе-трансформере городской больницы Святого Георгия открылись 100 коек для приема инфекционных больных. Всего для COVID-19 и пневмоний в городе функционируют 1 144 койки, свободны — 263 (23,0 %) койки", — уведомили в комздраве.

Эпидситуацию в Петербурге назвали в целом стабильной, коэффициент распространения инфекции составляет 0,73, что свидетельствует о стабилизации заболеваемости. Открытие новых коек продиктовано требованиями Минздрава, согласно которым доля свободных коек должна составлять не менее 20 % от имеющихся.

Фото: ЗАКС.Ру