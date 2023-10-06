Суд отправил петербуржца в колонию за избиение полицейских

Куйбышевский районный суд 6 октября отправил на полтора года в колонию Антона Железнова за буйство в отделе полиции. Петербуржцу одновременно вменяли применение не опасного и опасного для здоровья насилия в отношении представителей власти (ч. 1, 2 ст. 318 УК РФ).

Как установил суд, 25 января Железнова доставили по подозрению в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) в 28-й отдел полиции по Центральному району. Там он поочередно подрался с двумя полицейскими из-за требования прекратить нарушать порядок. Первого правоохранителя он бросил через плечо, уронив на пол. Второго ударил ребром ладони по плечу, тем самым причинив ему "физическую боль и телесное повреждение в виде закрытой тупой травмы левого плечевого сустава в виде подвывиха головки плечевой кости", уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Железнов не признал вину, однако извинился в своем последнем слове.

Суд назначил петербуржцу полтора года лишения свободы и обязал выплатить первому правоохранителю 40 тысяч рублей, второму — 150 тысяч рублей. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Фото: ЗАКС.Ру