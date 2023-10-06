ФАС оштрафовала "Почта банк" за мелкий шрифт в рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на полмиллиона рублей "Почта банк" за нарушение законодательства о рекламе. Причиной этого стал мелкий шрифт в рекламе услуги при выдаче кредита, сообщили 6 октября в пресс-службе ведомства.

Проверка состоялась по жалобе некоего гражданина, усмотревшего нарушение в рекламе опции банка "Гарантированная ставка" на роллерном дисплее в Москве. В ней крупным шрифтом излагались привлекательные для потребителей условия предоставления опции, а прочие размещались в сноске трудным для восприятия на ходу шрифтом. Речь при этом шла о сумме и сроке, а также условиях заключения договора.

"Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита", — пришли к выводу в ФАС.

Ведомство признало рекламу ненадлежащей и предписала банку прекратить нарушение закона "О рекламе". В отношении кредитной организации также возбудили дело об административном правонарушении, по его итогам ФАС оштрафовала банк на 500 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру