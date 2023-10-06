Путин наградил четырех депутатов петербургского Заксобрания

Четверо депутатов петербургского Заксобрания были представлены к государственным наградам. Указ о награждении подписал 3 октября президент Владимир Путин.

Так, орденом Дружбы награжден глава постоянной комиссии ЗакСа по организации публичной власти и административно-территориальному устройству Юрий Гладунов. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I удостоен представитель Заксобрания в Смольном Михаил Барышников.

Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены глава постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным делам Валерий Гарнец и глава постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин.

Фото: ЗАКС.Ру