На территории "Водоканала" в Петербурге установлена доска в память о Феликсе Кармазинове

В память о бывшем главе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Феликсе Кармазинове открылась мемориальная доска на территории предприятия, об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

"Феликс Владимирович Кармазинов посвятил Петербургу всю свою жизнь. Благодаря его работе Водоканал стал тем современным и передовым предприятием, каким мы знаем его сейчас. Реализованные им проекты сделали Северную столицу одним из самых экологически чистых городов России и Европы", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Под руководством Кармазинова велись крупные проекты, например, строительство Главного канализационного коллектора, открытие Детского экологического центра и многое другое.

В 2011 году под его руководством запустился новый блок Южной водопроводной станции, благодаря которой в городе очищается 99,7% сточных вод.

Фото: пресс-служба Смольного