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На шоссе Революции появилось пространство "Времена года"

фото ЗакС политика На шоссе Революции появилось пространство "Времена года"

В Красногвардейском районе Петербурга появилось общественное пространство "Времена года" в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", об этом 6 октября сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Пространство находится на шоссе Революции у дома №87. Занимаемая площадь благоустройства составила около 3 га. На территории высадили растения, характерные для каждого времени года.

Сама территория разделена на три зоны: зеленую, тихого отдыха и прогулочную. На набережной реки Лубья появились смотровые площадки.

Также в пространстве проложили синий асфальт. До конца 2023 года установят освещение.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района


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