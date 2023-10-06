В Пулково конфисковали 35 кг духов

Петербургские таможенники нашли 285 упаковок незадекларированного парфюма у двух граждан из страны ближнего зарубежья в личном багаже, об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Северо-западного таможенного управления.

Флаконы с духами, туалетной водой и парфюмерными маслами общей массой 35 кг мужчины перевозили в дорожных сумках, с которыми прошли в "зеленый коридор", заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Однако после досмотра таможенниками в аэропорту Пулково, оказалось, что у одного мужчины с собой 146 флаконов духов, а у второго 139.

По словам гостей города, они нарушили закон случайно и не знают о стоимости перевозимых товаров, а духи они якобы везли другу.

Теперь в отношении нарушителей составлены административные протоколы. Мужчинам грозит штраф и конфискация товара.

Фото: ЗАКС.Ру