ГИБДД проведет рейды по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники ГИБДД в октябре проведут серию рейдов в Петербурге и Ленинградской области, чтобы выявить нетрезвых водителей на дороге, об этом 6 октября сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

В ночь на субботу, 7 октября, пройдет первая проверка водителей. Остальные проверки будут организованы с 7 на 8 октября, с 20 на 21 октября, с 21 на 22 октября, с 22 на 23 октября.

В ГИБДД напомнили петербуржцам, что в случае выявления нетрезвого вождения, водителю может грозить штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком на 2 года. Если подобное нарушение повторное, то речь идет об уголовной ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру