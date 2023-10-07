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Новости 9:18

В России устанавливается порядок въезда украинцев из третьих стран

фото ЗакС политика В России устанавливается порядок въезда украинцев из третьих стран

Особый порядок въезда в Россию установят для граждан Украины, которые приехали из третьих стран, об этом 6 октября пишет ТАСС со ссылкой на документ правительства.

Уточняется, что мера несет временный характер и направлена на обеспечение безопасности.

Правила начнут действовать с 16 октября. Граждане Украины смогут въезжать в Россию только через пропускной пункт в Псковской области, либо через аэропорт Шереметьево в Москве.

Правила распространяются на всех граждан Украины от 14 лет и до 14 лет, если с ними едут взрослые.

Фото: ЗАКС.Ру


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