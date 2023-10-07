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Новости 10:08

В Минцифры предложили правила использования цифрового паспорта

фото ЗакС политика В Минцифры предложили правила использования цифрового паспорта

Минцифры России предложило правила использования "цифрового паспорта", об этом 6 октября писал ТАСС со ссылкой на документ на портале проектов нормативно-правовых актов.

Из документа следует, что электронный паспорт можно будет использовать при покупке алкогольной и табачной продукции, в банках, гостиницах, музеях, поездах и государственных учреждениях.

Также отмечается, что таким паспортом можно будет воспользоваться после размещения биометрии в Единой биометрической системе или скана загранпаспорта, водительского удостоверения или паспорта болельщика на "Госуслугах".

Фото: unsplash.com


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