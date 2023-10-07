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Новости 12:06

В Сосновке на директора строительной компании напали разбойники и украли 1,2 млн рублей

фото ЗакС политика В Сосновке на директора строительной компании напали разбойники и украли 1,2 млн рублей

В Выборгском районе Петербурга неизвестные разбойники напали на директора строительной компании, об этом 7 октября пишет "Фонтанка.ру".

Петербургский бизнесмен поступил в петербургскую больницу с черепно-мозговой травмой. По словам пострадавшего, на него напали двое неизвестных в парке Сосновка около девяти часов вечера 6 октября.

Также он рассказал, что его ударили по голове, а когда он очнулся, то был в крови, без документов на авто, кошелька и 1,2 млн рублей.

Сейчас петербургская полиция разыскивает разбойников.

Фото: ЗАКС.Ру


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