Володин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, об этом 7 октября депутат написал в своем Telegram-канале.

Володин заявил, что Путин сделал Россию сильнее, чем она была до него.

"Правильно вспомнить, какой была Россия до того, как он стал главой государства. Разруха, экономический упадок, люди были брошены, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, страна была на пороге очередного развала. Владимир Владимирович спас Россию, сделал её сильной", – написал парламентарий

Также Володин считает, что в борьбе с теми, кто хочет развалить страну, поможет "консолидация вокруг Владимира Владимировича Путина".

Фото: kremlin.ru