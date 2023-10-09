Петербуржец получил условный срок за драку с участковым

Кировский районный суд огласил приговор Евгению Форшакову по делу об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) и применении к нему опасного для жизни насилия (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, горожанин получил условный срок.

Как установил суд, конфликт между Форшаковым и правоохранителем разыгрался августовским вечером прошлого года в помещении опорного пункта 64-го отдела полиции по Кировскому району. Старший участковый уполномоченный намеревался составить на нетрезвого петербуржца протокол за распитие алкоголя в общественном месте (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ).

В ответ Форшаков нецензурно обругал силовика. При попытке задержания он несколько раз толкнул оппонента в грудь, ударил по руке кулаком и принялся выкручивать ему мизинец. Вслед за этим он еще несколько раз толкнул полицейского, из-за чего тот упал, а под конец пнул по руке.

В результате участковый ощутил физическую боль, его здоровью был нанесен легкий ущерб.

Суд приговорил Форшакова к трем годам и одному месяцу условного срока с испытательным сроком длительностью четыре года.

Фото: ЗАКС.Ру