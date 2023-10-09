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Новости 15:56

После смертельного взрыва на АЗС в Дагестане закрыли 150 заправок

фото ЗакС политика После смертельного взрыва на АЗС в Дагестане закрыли 150 заправок

Прокуроры проверили деятельность автозаправочных станций в Дагестане. Крупная проверка была вызвана августовским взрывом в Махачкале, унесшим жизни десятков людей.

Как сообщает Генпрокуратура, по результатам инспекций было закрыто 150 автозаправок. Выявленные нарушения касались правил пожарной и промышленной безопасности. Например, на заправках в нескольких населенных пунктах незаконно хранилась селитра.

Всего сотрудники надзорного органа составили более 1300 актов реагирования. Условия работы одной из АЗС в селе Хаджалхами привели к возбуждению дела о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).

Напомним, что трагедия в Махачкале унесла жизни 35 человек. Главного фигуранта уголовного дела поместили в СИЗО. Родным и близким погибших выражал соболезнования петербургский губернатор Александр Беглов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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