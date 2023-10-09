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Новости 17:25

СК организовал проверку писателя Быкова* по статье о дискредитации армии

фото ЗакС политика СК организовал проверку писателя Быкова* по статье о дискредитации армии

Следственный комитет проводит проверку высказываний писателя Дмитрия Быкова* на предмет возможной дискредитации Вооруженных сил, сообщило 9 октября РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ", — приводит информагентство слова своего собеседника.

Какие именно высказывания позволили СК заподозрить Быкова* в дискредитации армии, неизвестно. Сам писатель находится за границей.

Летом прошлого года Быков* был признан иностранным агентом. После этого его дважды штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях. В октябре 2022 года ему назначили 10 тысяч рублей штрафа, в минувшем июне сумма взыскания составила 40 тысяч рублей.

*Минюст внёс Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов

Фото: ЖЗЛ с Дмитрием Быковым* / YouTube (скриншот)


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