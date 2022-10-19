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Новости 16:23

Суд в Москве оштрафовал Дмитрия Быкова* из-за отсутствия маркировки иноагента

фото ЗакС политика Суд в Москве оштрафовал Дмитрия Быкова* из-за отсутствия маркировки иноагента

Тверской райсуд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* на 10 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента, передаёт Telegram-канал SOTA.

На заседание не пустили представительницу Роскомнадзора, которая собиралась присутствовать в качестве слушательницы.

SOTA уточняет также, что в оглашенном решении суда не было конкретики, за что Быкову* вынесли штраф.

Писатель, напомним, эмигрировал из России после начала военной спецоперации на Украине.

*Минюст внёс Дмитрия Быкова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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