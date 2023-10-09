Из-за отравления клиентов суд закрыл холодный цех петербургского ресторана

Красносельский районный суд Петербурга на два месяца приостановил работу холодного цеха ресторана "Мамалыга". Заведение расположено на углу Ленинского проспекта и Брестского бульвара, передает объединенная пресс-служба городских судов. Решение было вынесено при рассмотрении дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП). Протокол на "Мамалыгу" составили в связи с массовым отравлением посетителей, зафиксированным в начале августа.

В сентябре, проводя проверку, Роспотребнадзор забраковал 70 килограммов готовой продукции, произведенной рестораном, и обнаружил в помещениях следы кишечной палочки. Кроме того, надзорное ведомство установило, что в холодном цехе не хватает мойки для рук, а готовые овощи хранятся в контейнерах для сырого мяса. Работники заведения, контактирующие с продуктами, не проходили ежедневный осмотр.

Сторона защиты согласилась с претензиями органов власти не полностью. Со своей стороны, суд констатировал, что администрация "Мамалыги" устранила часть нарушений. Срок запрета на деятельность холодного цеха будет отсчитываться с 15 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру