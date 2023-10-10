Zoom грозит штраф в размере до одной десятой части выручки

Мировой судья в Москве зарегистрировал административное дело в отношении компании Zoom Video Communications, сообщил 10 октября ТАСС. Протокол был составлен по статье о неисполнении иностранной организацией требований российского законодательства по работе в интернете (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ).

Компании грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 от суммы выручки за 2022 год. Суть претензий к ней не раскрывается. Вменяемая ей статья предусматривает наказание за работу без размещения на сайте формы для обращений российских граждан, за отсутствие личного кабинета на сайте контролирующего органа или же за работу без открытия филиала, представительства или создания российского юрлица.

Заседание назначено на полдень вторника, 17 октября.

Фото: ЗАКС.Ру