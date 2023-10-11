Суд на два месяца закрыл кафе в Кронштадте из-за отравления детей

Кронштадтский районный суд Петербурга приостановил деятельность кафе "Стрелец" на два месяца из-за 12 случаев отравления, об этом 11 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Из протокола об административном правонарушении следует, что 29 сентября были зарегистрированы случаи отравления у 10 детей и 2 взрослых после посещения кафе в Кронштадте. Четверо были госпитализированы.

При проведении проверки в рамках протокола были выявлены множественные нарушения. Например, в кафе оказалось недостаточно холодильников, в помещениях грязно, нет средств для дезинфекции, маркировки продуктов, а также на кухне найдены колеса и шины.

Кроме этого, была обнаружена продукция с истекшим сроком годности. Общая масса несвежих продуктов и продуктов без маркировки составила 60 кг.

Представитель кафе заявила, что все нарушения в ближайшее время устранят. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток.

Фото: ЗАКС.Ру