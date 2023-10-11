Путин: Палестинская проблема - в сердце каждого, кто исповедует ислам

Президент Владимир Путин высказался о палестино-израильском конфликте, перешедшем в горячую фазу на минувших выходных. В своем выступлении на форуме "Российская энергетическая неделя" он напомнил об обстоятельствах создания израильского государства во второй половине 1940-х годов. По словам российского лидера, условие создания независимого государства Палестина за 75 лет в силу различных причин так и не было выполнено.

"Палестинская проблема в сердце каждого человека в этом регионе, да я думаю, что в сердце каждого, кто исповедует ислам. <...> Позиция [России] хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства", - приводит его слова РИА "Новости".

Путин констатировал крайне высокий уровень ожесточения по обе стороны противостояния и призвал лиц, принимающих решения, минимизировать число жертв среди гражданского населения.

"Все, что происходит - не только сейчас, а на протяжении десятилетий - воспринимается, как проявление несправедливости, возведенной в какую-то невероятную степень", - заявил глава РФ.

Напомним, что обострение конфликта началось в минувшую субботу, когда представители палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля и атаковали сотни местных жителей. В ответ Израиль начал военную операцию в Секторе Газа, пообещав полностью уничтожить силы противника. Петербуржцы проводят различные акции в знак солидарности с жертвами боестолкновений: приносят цветы к зданию консульства, проводят молебны и собирают деньги для израильской медицинской организации.

фото: kremlin.ru