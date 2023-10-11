Против бывшего руководства Петроградского ЖКС завели новое коррупционное дело

В Петербурге возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ЖКС №1 Петроградского района и его заместителя, до последнего времени уже находившихся под следствием. Как сообщает региональное управление СК, теперь их преследуют по обвинению в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК).

Следствие считает, что за незаконное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей они поспособствовали заключению с определенным бизнесменом контракта на поставку снегоуборочной техники.

В рамках предыдущего дела они проходят обвиняемыми в крупном (ч. 3 ст. 159 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Третьим фигурантом этого дела стал индивидуальный предприниматель. Всем им избрана мера пресечения, но не уточняется, какая именно. Коммунальщики заключили с ИП муниципальные контракты на аренду техники для зимней уборки внутридворовых территорий Петроградского района. Сумма договора составила почти 2 млн рублей. К нему добавилось соглашение на 682 тысяч рублей. По версии СК, фигуранты распорядились деньгами по своему усмотрению, а в действительности контракт выполнен не был.

В ближайшее время оба дела объединят в одно производство.

Фото: ЗАКС.Ру