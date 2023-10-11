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В ноябре запустят дополнительные поезда из Петербурга в Минск

фото ЗакС политика В ноябре запустят дополнительные поезда из Петербурга в Минск

На предстоящие ноябрьские выходные, совпадающие с Днем народного единства, РЖД запустит дополнительные две пары поездов, которые свяжут Петербург и Минск. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Из Петербурга поезд отправится 4 ноября в 21:46 и 6 ноября в 20:13. Время в пути составит 15 часов 15 минут. В обратную сторону отправление состоится 5 и 7 ноября в 19:03. Дорога займет 13 часов 50 минут.

Составы включат в себя купейные и плацкартные вагоны. В поездах также найдутся места для граждан с ограниченными физическими возможностями. Билеты уже поступили в продажу.

Фото: ЗАКС.Ру


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