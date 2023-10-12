Казармы лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка в Петергофе выставили на продажу

В Петергофе продают часть бывших казарм лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка, об этом информация появилась на сайте Российского аукционного дома.

Уточняется, что здание находится рядом с парками и дворцами и является с 2002 года памятником регионального значения. Его можно использовать под общественные и туристические цели.

Общая площадь здания на Конно-Гренадерской улице составляет 3,5 тысячи квадратных метров, а площадь участка, на котором оно находится, 7,5 тысяч квадратных метров. Начальная цена – 119 млн рублей.

Ансамбль казарм построен по проекту архитектора Н.К. Бипперна в 1835-1837 годах.

Фото: auction-house.ru