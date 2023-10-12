После принудительных мер организация выплатила компенсацию пенсионерке за падение на наледи

Судебные приставы Петербурга вынесли постановление о запрете действий в отношении 94 автомобилей, чтобы подтолкнуть организацию выплатить 81-летней женщине компенсацию морального вреда, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

В декабре 2022 года пенсионерка поскользнулась и упала из-за наледи возле дома в Пушкине и сломала руку. В суде была доказана вина организации, которая своевременно не убрала участок.

Запрет судебных приставов на регистрационные действия в отношении 94 автомобилей автопарка организации заставил компанию поспешить выплатить сумму женщине.

Фото: ЗАКС.Ру