ЦБ представил новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей

Банк России показал новые купюры номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Центробанка.

Цветовое оформление купюр осталось прежним, изменились только достопримечательности, размещенные на банкнотах.

Купюра номиналом 1 тысяча рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода, Казани и Уфы.

Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу посвящена купюра номиналом 5 тысяч рублей. На ней изображен не только Екатеринбург, а еще Челябинск и Салехард.

Также уточняется, что новые купюры имеют усовершенствованный защитный механизм и хорошую износоустойчивость.

Фото: скриншот видео YouTube-канала Центробанка РФ