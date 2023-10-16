ЦБ представил новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей

Банк России показал новые купюры номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Центробанка.
Цветовое оформление купюр осталось прежним, изменились только достопримечательности, размещенные на банкнотах.
Купюра номиналом 1 тысяча рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода, Казани и Уфы.
Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу посвящена купюра номиналом 5 тысяч рублей. На ней изображен не только Екатеринбург, а еще Челябинск и Салехард.
Также уточняется, что новые купюры имеют усовершенствованный защитный механизм и хорошую износоустойчивость.