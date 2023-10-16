В Петербурге директор жилищного агентства получила условный срок за взятки

Колпинский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам условного срока бывшего директора ГКУ "Жилищное агентство Колпинского района" Марию Орлову. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ее признали виновной в получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК).

Суд установил, что в 2018 по 2020 годы чиновница получила 28 млн коррупционных рублей от коммерческой организации за сохранение договоров с последней. Речь идет о контрактах на уборку придомовых территорий.

По версии следствия, фигурантка предложила начальнику ООО "ЖКС № 1 Колпинского района" регулярно требовать вознаграждение от директора компании-подрядчика ("Питер-Трейд"). В результате согласившийся подрядчик выплачивал по 1,55 млн рублей ежемесячно Орловой и ее посреднику. В преступных действиях участвовал бывший замглавы администрации Колпинского района Алексей Жуков, которого осудили в начале прошлого года.

Орловой, на суде признавшей вину и раскаявшейся, нельзя будет в течение пяти лет работать на госслужбе.

Фото: ЗАКС.Ру