Получившая травму петербурженка отсудила компенсацию у метрополитена

Ленинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск художницы Наталии Анхар, поданный к администрации городского метрополитена. В досудебном порядке стороны договориться не могли, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Петербурженка сочла ответчика виновным в травме, которую она получила на выходе из станции "Чернышевская" в прошлом году. Из-за сильного потока воздуха ее руку зажало тяжелой дверью, которую женщина не смогла удержать. В результате у нее был диагностирован перелом двух пальцев и почти на два месяца потеряна трудоспособность.

Анхар настаивала на компенсации в размере 300 тысяч рублей, суд десятикратно снизил эту сумму.

Фото: ЗАКС.Ру