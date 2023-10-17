Комитет по культуре подготовил документ о выступлениях на Дворцовой

Комитет по культуре Петербурга подготовил проект распоряжения об изменении правил проведения уличных выступления на Дворцовой площади. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Согласно проекту распоряжения, изменения касаются времени проведения выступлений. Комитет планирует добавить в документ пункт о том, что концерты можно давать не более пяти дней, а продолжительность мероприятия должна быть не более трех часов в день.

Эти изменения ранее анонсировал глава ведомства Федор Болтин. По его мнению, новые правила позволят создать здоровую конкуренцию и снять напряжение между музыкантами, так как сейчас один организатор может проводить выступления 30 дней.

Напомним, на Дворцовой площади можно проводить концерты в четырех местах. Всего в городе более 160 мест для уличных выступления, заявили ранее в комитете.

В начале июня 2023 года ЗАКС.Ру обратил внимание на то, что среди мест для концертов нет точек на Невском проспекте и других частях Центрального района. Позже районная администрация подготовила проект распоряжения о введении точек для уличных концертов на главной улице города, документ приняли в августе 2023 года.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру