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Новости 12:41

Белоцерковскую* в третий раз за месяц оштрафовали по иноагентской статье

фото ЗакС политика Белоцерковскую* в третий раз за месяц оштрафовали по иноагентской статье

Петроградский районный суд Петербурга 17 октября снова оштрафовал блогера Веронику Белоцерковскую* на 35 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в ее публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов города. Это уже третий штраф Белоцерковской за нарушение порядка деятельности иноагента. 

Предыдущий штраф в 35 тысяч рублей за отсутствие "метки иноагента" Белоцерковской* назначили неделей ранее, 12 октября. Такой же штраф, 35 тысяч рублей блогер получила в начале октября за непредставление сведений о своей деятельности в Минюст. Общая сумма штрафов составляет 105 тысяч рублей. 

Напомним, Белоцерковская* числится в реестре иностранных агентов с лета 2022 года. В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к девяти годам колонии по статье о "фейках" про Вооруженные силы (ч. 2 ст. 207.3 УК). Сама блогер проживает за границей. 

*Минюст внёс Веронику Белоцерковскую в единый реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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