"Я считаю себя кандидатом от граждан": Беспартийный петербуржец намерен выдвигаться в президенты

фото из архива Сергея Липатова

Бывший петербургский чиновник, а ныне курьер Сергей Липатов заявил о своем желании участвовать в выборах президента России в 2024 году. Пока в его программе только три коротких пункта, среди которых проведение нового голосования и амнистия для осужденных за слова. ЗАКС.Ру поговорил с Липатовым о его мотивах, целях и планах на кампанию.

- Для начала давайте познакомим наших читателей с вами. Где вы родились и учились? Сколько вам лет?



- Я родился в Санкт-Петербурге в 1988 году, то есть мне в этом году исполнилось 35 лет. Учился в школе с углубленным изучением немецкого языка. После этого получил два высших образования. Первое - психологическое в СПбГУ, второе - юридическое в ФИНЭК.



- На своем сайте вы пишите, что 8 лет работали чиновником. Где и на какой должности?



- Я работал в Федеральной налоговой службе. Я пришел туда специалистом первого разряда, в инспекцию, а через четыре года я уже был заместителем начальника отдела и перешел в более вышестоящий орган - в управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу. Там ещё отработал примерно четыре года.



- Что входило в ваши обязанности?

- В инспекции я работал в юридическом отделе, то есть я проверял законность всех процедур, участвовал в судах. А в управлении я работал в отделе обеспечения процедур банкротства, но там тоже работа была связана с моим вторым высшим образованием - это участие в судах и поиск активов тех, кто уклонялся от уплаты налогов.



- Вы писали, что вы ни разу не брали взяток. А вам предлагали?



- К счастью, мне никто не предлагал, и сам я тоже это никому не предлагал. Возможно, это просто везение. И в целом за время моей работы у меня не было оснований считать, что кто-то из моих коллег брал взятки.



- Когда и почему вы ушли с этой работы?



- Я ушел в начале 22-го года. У меня было много причин. В целом список моих причин состоял из 12 пунктов…



- Вы прямо себе список составили?



- Мне нужно было предоставить информацию о причинах ухода. Я составил список из 12 пунктов и сдал его в отдел кадров. Преимущественно причины заключались в том, что я не чувствовал, что моя работа приносит пользу. Плюс в финансовом смысле быть честным чиновником это… обеспечивает не очень высокий уровень жизни. Ещё у меня нет тяги к власти, поэтому я не получал никакого удовольствия от работы.



- Вы сказали, что уволились в начале 22-го года. События как-то повлияли на ваше решение?



- Я уволился в начале февраля.



- Сейчас кем работаете?



- Сейчас я оставил профессию и тружусь курьером. Работа хороша тем, что у меня график два через два, и это позволяет мне учиться.



- Курьером какого плана?



- Сомневаюсь, что месту, в котором я работаю, нужно дополнительное упоминание в политическом контексте, но я развожу людям заказы из магазинов.



- Бывший муниципальный депутат и политик Даниил Кен* в своем аккаунте написал, что вы с ним вместе учились и дружили. Вы принимали участие в его политической деятельности?



- Мы действительно вместе с ним учились, но участия я не принимал. В течение многих лет я интересовался политикой, но в целом активно ей не занимался. И я надеялся, что мне и не придется этого делать. Но в этом году у меня возникло ощущение, что в бюллетене может не оказаться ни одного подходящего моим взглядам кандидата в силу разных причин, и я понял, что мне нужно этим заняться.



- Вы написали, что заинтересовались политикой в 2006 году. Что тогда произошло, что вас сподвигло начать ей интересоваться?



- Мне сложно выделить одно конкретное событие, сложно ответить на этот вопрос. Но в 2006 году я осознал, что мне это интересно. Поэтому уже в 2007-м на третьем курсе психологического факультета я выбрал кафедру политической психологии.



- Вы состояли или состоите в какой-либо партии или движении?



- Я состоял в нескольких организациях, но это было больше десяти лет назад. Последние годы я нигде активно не участвовал. Отчасти это было связано с тем, что я работал чиновником.



- А что это были за организации?



- Это были разные организации. В моей биографии есть и опыт присутствия на Селигере, и опыт организации лекций в движении "Либертарианская альтернатива".



- Вы уже сказали, что решили заявить о желании участвовать в выборах президента, потому что думаете, что никого подходящего вашим взглядам больше не будет. А почему именно вы должны стать тем оппозиционным кандидатом, который, как вы думаете, нужен россиянам?



- Я не воспринимаю себя в качестве оппозиционного кандидата. Я считаю себя кандидатом от граждан. Моими целями является сохранение жизней и благополучия россиян. Поэтому я решил принять в этом участие.



- Это осознанное решение или желание попасть в повестку, получить известность?



- В целом по текущим ощущениям, я не получаю удовольствия от увеличения своей известности. Мне очень комфортно в своей частной жизни. Поэтому получение известности точно не является моей целью. И попадание в повестку тоже, потому что это скорее несёт для меня и окружающих меня людей больше рисков, чем выгод. Это осознанное желание, в связи с тем, что я увидел возможность что-то изменить и решил ей воспользоваться.



- Готовы ли вы к рискам? Говорили ли вы со своей семьей, что могут быть какие-то трудности?



- Я осознаю, что даже если буду действовать строго в рамках закона, это может не уберечь меня от рисков. Но я убежден, что нужно действовать в соответствии со своими ценностями, даже если это несет какие-то риски. Про семью… Я думал, что они будут волноваться гораздо больше, но в целом я чувствую их поддержку.



- Что может вас сподвигнуть отказаться от президентской кампании?



- Если будет, скажем, пять кандидатов лучше чем я, тогда смысла участвовать для меня не будет.



- В каком плане "лучше"?



- Я точно не знаю, но, может быть, это какие-то люди, разделяющие мои цели, но при этом обладающие значительно большим ресурсом.



- Перейдем к вашим целям. Вы, в частности, обещаете помиловать тех, кто осужден за слова. Какие именно статьи вы имеете в виду?



- В первую очередь речь идет о тех, основанием для осуждения которых являлась лингвистическая экспертиза. То есть это маркер, однозначно свидетельствующий о том, что человека осудили за слова.



- Первые два пункта вы хотели бы реализовать в 2024 году. А последний пункт – провести честные выборы президента – в 2027 году. Почему именно 2027?



- Потому что эта задача требует времени. Я не являюсь экспертом по электоральным процедурам, но я знаю, что те, кто являются экспертами, озвучивали, что для подготовки честных выборов нужно от двух до трех лет. Моей целью будет являться создание условий для их проведения. И, на мой взгляд, для этого нужно будет три года. В следующих выборах я не планирую принимать участие.



- То есть вы видите себя таким "переходным моментом"?



- Я воспринимаю себя примерно в этом ключе.



- То есть вы считаете, что выборы, на которых вы претендуете на победу, будут нечестными? Раз в 2027 году потребуются новые честные выборы?



- Я не говорю, что они будут нечестными. Если я буду избран, то определенно они будут в высокой степени легитимными.



- А зачем тогда потребуются новые честные выборы?



- Потому что на текущий момент, на мой взгляд, в выборах не смогут принять участие многие люди, которых россияне хотели бы видеть в бюллетене. И честность в первую очередь будет заключаться в том, чтобы в бюллетене оказались все те люди, за которых хотели бы проголосовать наши граждане.



- Пока ваша программа - это три пункта. Когда планируете дорабатывать её?



- Сейчас среди тех, кто уже поддержал мою инициативу, я сформировал команду, и они занимаются обсуждением этого вопроса. Точных сроков я вам не смогу назвать.



- То есть у вас уже есть команда. А кто эти люди? Такие же простые граждане или какие-то специалисты, политтехнологи, юристы?



- Моя команда состоит из тех, кто увидел мою инициативу и написал мне в Telegram, что хочет мне помочь. Это разные люди, там есть и журналист. Но в целом это просто граждане, которые захотели сделать нечто большее, чем просто поставить за меня подпись. Ни с одним из них я не знаком лично.



- То есть это люди не только из Петербурга?



- Да, это люди со всей России. Так вышло.



- На своем сайте вы просите иностранных агентов вас публично не поддерживать. Не думаете, что часть электората о вас тогда не узнает?



- Это тяжелый вопрос. Я прочел закон и увидел, что при подаче документов в ЦИК нужно уведомлять об аффилированности с иностранными агентами. Я, обладая юридическим образованием, не смог понять, что они имеют в виду под аффилированностью. И пока я опасаюсь того, что, если кто-то публично даже просто сообщит, что есть такая инициатива, то это может быть воспринято как аффилированность и может создать для меня проблемы при подаче документов в ЦИК. Этот вопрос требует глубокого изучения. Я пока не знаю, как действовать, чтобы не возникло дополнительных юридических рисков.



- А как вы планируете выстраивать взаимодействие с избирателями?



- В текущем моменте мой способ коммуникации - это мой сайт. Те, кто, ознакомившись с моим сайтом, решают, что хотят поддержать мою инициативу, присоединяются к Telegram-каналу для участников моей кампании. Этих людей уже больше полутора тысяч. И я благодарен каждому из них, что они присоединились. И особо благодарен им за то, что они распространяют информацию про мою инициативу, потому что у меня нет финансовой возможности как-то где-то платно её рекламировать.



- Кстати, где планируете брать деньги на свою кампанию?



- Я планирую, что мой избирательный счет будут пополнять те граждане, которые разделяют мои цели. То есть это финансирование будет исключительно от граждан. В текущий момент я так это вижу. Может быть, какие-то организации тоже решат поддержать.



- Давайте честно, у вас пока очень низкая узнаваемость. Почему люди могут пойти за вас голосовать, по вашему мнению?



- За меня пойдут голосовать те, кто разделяет мои цели. И я убежден, что этих людей довольно много. У меня медийность действительно сейчас очень низкая, но она значительно больше, чем была две недели назад. Моя медийность увеличивается благодаря гражданам, которые делятся информацией про мою инициативу. То есть во многом успешность моей кампании будет зависеть от действия или бездействия россиян.



- У вас есть какое-то представление о медийной стратегии или о том, как повышать свою узнаваемость?



- На первом этапе по сбору 500 граждан для моего выдвижения, я думаю, что мне хватит сарафанного радио и интереса СМИ. А на следующем этапе нужно будет принимать больше действий для медийности. Есть определенные планы, но пока они окончательно не сформированы, и я не могу их озвучивать.



- Насколько вы уверены в своей победе или хотя бы в том, что вас вообще зарегистрируют в качестве кандидата?



- Существует определенная вероятность осуществления обоих этих событий. И пока она еженедельно только увеличивается. Я надеюсь на то, что граждане дальше будут проявлять активность, и эта вероятность с каждой неделей будет увеличиваться всё больше.

*Минюст внес Даниила Кена в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

Беседовала София Саттарова