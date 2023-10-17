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Новости 20:14

Стрелявшему в баре петербуржцу назначили запрет определенных действий

фото ЗакС политика Стрелявшему в баре петербуржцу назначили запрет определенных действий

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для жителя города Александра Агачкина, которого обвиняют в акте хулиганства с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК). Таким образом, не было удовлетворено ходатайство следствия, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Минувшей ночью фигурант открыл стрельбу в баре "Контакт" на улице Марата. Отмечается, что повод для этого был несущественным. В качестве оружия Агачкин использовал аэрозольный пистолет. От его применения сотрудница заведения испытала физическую боль.

Ранее издание "Mash на Мойке" прояснило некоторые подробности конфликта: мужчина не хотел платить за употребленную им под утро выпивку. Потерпевшая и другие посетители бара оперативно смогли его нейтрализовать.

Раскаявшийся обвиняемый должен будет провести под запретом определенных действий все время нахождения под следствием.

Фото: ЗАКС.Ру


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