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Новости 11:15

Суд Петербурга дал трое суток ареста гражданину Швейцарии за нацистское приветствие в отеле

фото ЗакС политика Суд Петербурга дал трое суток ареста гражданину Швейцарии за нацистское приветствие в отеле

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на трое суток гражданина Швейцарии Сильвана Штадельманна по статье о публичной демонстрации нацистской символики (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ), об этом 18 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Установлено, что 7 октября 2023 года Штадельманн в номере петербургского отеля нарисовал на стенах символику, похожую на нацистскую, а у стойки регистрации мужчина сказал нацистское приветствие.

В суде Штадельманн признал вину частично и объяснил, что в номере он нарисовал свои инициалы. Остальное не оспаривал и сказал, что не думал, что его действия дойдут до суда.

Суд назначил мужчине административный арест на 3 суток.

Фото: ЗАКС.Ру


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