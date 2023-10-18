ЗакС, КРТ и выплаты к "коронной свадьбе"

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания Петербурга 18 октября опять утвердили законодательную инициативу по корректировке федерального закона о КРТ, подготовили денежные подарки для пожилых юбиляров супружеской жизни, а также обсудили, где дети могут находиться, а где нет. Подробнее — в материале ЗАКС.Ру.

Петербургский парламент снова утвердил текст своей законодательной инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство, связанное с комплексным развитием территорий (КРТ). Это уже исправленная версия. Первая попытка депутатов потерпела неудачу из-за замечаний Совета законодателей. Петербуржцы, имеющие в собственности квартиры в "хрущевках", уже больше года требуют от Заксобрания отменить городской закон.

Подготовленная инициатива предусматривает право субъектов самостоятельно определять, в каких границах будет проходить "переселение" жителей домов, участвующих в программе. Кроме того, конкретная "хрущевка" не сможет попасть в под действие КРТ, если собственники квартир не примут соответствующее решение на общем собрании. Эти и ряд других норм хотят закрепить в Жилищном и Градостроительном кодексе.

- Это то, о чем нас просили жители в рамках нашей работы, соответственно, эти положения мы предлагаем сохранить, - объявил на заседании депутат Денис Четырбок.

Получит ли инициатива поддержку в Государственной думе — неизвестно. Также нет установленных сроков, когда депутаты смогут приступить к ее рассмотрению. Одна из немногих надежд противников КРТ — петербургские депутаты Госдумы Сергей Боярский и Николай Валуев, которые также числятся в общественном штабе Заксобрания по вопросам КРТ и должны лоббировать интересы горожан.

Городской закон о КРТ практически с момента принятия находится в заморозке — мораторий на действие некоторых положений закона продолжается до января 2024 года. В скором времени парламент может рассмотреть предложение губернатора Александра Беглова продлить приостановку еще на год, до января 2025 года.

Депутаты решили обновить положение Социального кодекса, согласно которому юбиляры совместной жизни могут получить поддержку в виде единовременной выплаты. Аналогичная норма действует и в Ленинградской области. Единоросс Александр Ржаненков, представляя проект закона, отметил, что многие не могут получить выплату, поскольку один человек из супружеской пары зарегистрирован в соседнем регионе. С помощью этой нормы проблема должна решиться. "Скидываться" на подарок для таких пар регионы будут поровну. Всего, по подсчетам Ржаненкова, получить выплаты после принятия закона смогут 33 человека. Также предложено расширить список лиц, которые могут получить премию. Так, выплату в 75 тысяч рублей смогут получить пары, отметившие 75-летие совместной жизни. Ржаненков отметил, что сейчас зарегистрирована лишь одна чета, отметившая 75 лет совместной жизни.

Член фракции КПРФ Алексей Зинчук поинтересовался, почему в законопроекте не предусмотрены те, кто провел в браке 55 и 65 лет. Ржаненков коллегу выслушал, но поддержать не смог — в Смольном уже согласовали то, что есть.

- Таких людей значительно больше будет. И затраты больше, если мы будем дополнительно включать 55 и так далее. Это обсуждаемо. Сегодня согласовано то, что согласовано — 75 лет. Думаю, что надо тогда оценить, получить поддержку. И мы делаем единообразно — город и область. Мы пришли к тому, к чему пришли сейчас, - рассказал Ржаненков.

Также депутаты обсудили два законопроекта, связанных с медиа. Оба про гранты правительства: на производство и размещение рекламы о донорстве костного мозга и на журналистские материалы о традиционных ценностях и службе в Вооруженных силах. К документу о грантах для СМИ утвердили две поправки. Одна позволяет претендовать на премию авторам материалов не только про ВС, а про все силовые структуры. Вторая поправка куда масштабней. Для журналистов сняли запрет использовать торговые знаки в материалах, претендующих на грант. До этого авторам приходилось упражняться в эзоповом языке. После утверждения закона запрет будет касаться непосредственно рекламы коммерческих структур и органов власти.

- В действующей редакции закона о грантах содержится такая норма нынче. Указанные материалы и программы не должны содержать рекламу деятельности органов власти Санкт-Петербурга, а также в них не должны упоминаться коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, а также конкретные марки. Речь идет о том, что мы фактически выхолащиваем всю социально-значимую иформацию и переходим на эзопов язык. Если мы, например, хотим рассказать, что в филармонии состоялось мероприятие, мы не должны упоминать этот субъект. Или на "Газпром Арене" или еще где-то. То есть фактически мы лишаем себя возможность идентифицировать информацию в реальном русле, - рассказала лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Марина Шишкина.

Также в первом чтении депутаты приняли законопроект, направленный на профилактику курения среди детей, а именно скорректировали запрет на посещение несовершеннолетними мест, где продаются сигареты. Документ предлагает расширить список мест, добавив к ним места, где разрешено употреблять никотиносодержащую продукцию, в частности, вейпы.



















Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру